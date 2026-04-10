Polisi Ungkap Fakta soal 5 Pelaku Pembunuhan di Benoa

Minggu, 12 April 2026 – 02:30 WIB

jpnn.com - Penyidik Polresta Denpasar menyatakan lima tersangka kasus pembunuhan dua orang di Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Bali, positif menggunakan narkoba.

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang mengatakan fakta ini sesuai hasil tes kit yang menunjukkan kelimanya positif mengonsumsi zat amphetamin.

"Ada amphetamin bermacam-macam, positif. Mereka menggunakan narkotika. Kelimanya positif berdasarkan hasil tes kit," kata Simatupang di Denpasar, Bali, Sabtu (11/4/2026).

Kombes Leonardo menjelaskan pemeriksaan lanjutan masih dilakukan untuk mendalami penggunaan narkotika tersebut, termasuk asal barang dan waktu terakhir para tersangka mengonsumsi.

Rencananya, kelima tersangka berinisial SA, DH, NU, DR, dan IS akan dilakukan pemeriksaan darah.

Penanganan terkait narkotika akan dikembangkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar.

"Satuan Narkoba akan menindaklanjuti, mengembangkan mereka menggunakan ataupun dapatnya dari mana," ucapnya.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya gangguan kejiwaan terhadap para pelaku.