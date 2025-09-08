Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Polisi Ungkap Identitas Mayat di Kalimalang

Senin, 08 September 2025 – 10:51 WIB
Polisi Ungkap Identitas Mayat di Kalimalang
Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengidentifikasi mayat yang ditemukan mengambang di aliran Kalimalang, Jakarta Timur (Jaktim).

Mayat berkelamin pria itu ditemukan pada Sabtu (6/9) sore.

"Mayat di Kalimalang tersebut berjenis kelamin pria, inisial AR, kelahiran 1994 (usia 31 tahun)," kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono saat dihubungi, Senin.

Dia memastikan jasad tersebut bukan korban tindak kekerasan, melainkan hanyut terbawa arus.

"Tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan pada mayat pria tersebut, karena hanyut," tegas Samsono.

Jasad AR (31) telah diserahkan kepada pihak keluarga yang berdomisili di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Sudah dikembalikan kepada keluarganya, karena ada keluarganya asal Pondok Bambu, Duren Sawit," ucap Samsono.

Sebelumnya, warga di Jalan Raya Kalimalang, Cipinang Muara, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang mengambang di sungai Kalimalang, Sabtu (6/9) sore.

Kepolisian mengidentifikasi mayat yang ditemukan mengambang di aliran Kalimalang, Jakarta Timur (Jaktim).

