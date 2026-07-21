Polisi Ungkap Identitas Pelaku Perampokan-Penyekapan di Cakung

jpnn.com, JAKARTA - Perempuan lanjut usia (lansia) berinisial H (61) jadi korban perampokan dan juga disekap saat hendak melaksanakan salat Zuhur di rumahnya, kawasan Kampung Pisangan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Polisi menyatakan pelaku berinisial M (58) merupakan tetangga korban.

"Pelaku ini merupakan tetangga, bukan tetangga dekat, tetapi tetangga antar-RT, lebih kurang 400 meter dari rumah si korban," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra saat konferensi pers di Mapolsek, Jakarta Timur, Selasa.

Andre menyebut pelaku M sebelumnya telah melakukan pemetaan terhadap korban. Pelaku menduga korban tinggal seorang diri, sehingga menjadikannya sasaran aksi perampokan.

"Terjadi pada Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Kejadiannya pukul satu siang. Jadi, ceritanya si pelaku ini sudah mapping terhadap si calon korban. Disangka si pelaku bahwa si korban ini tinggal sendirian," jelas Andre.

Saat kejadian, korban tengah bersiap melaksanakan salat Zuhur. Korban kemudian mendengar seseorang masuk ke rumahnya.

Korban sempat memanggil pelaku karena mengira orang tersebut merupakan anaknya. Namun, orang yang masuk ke rumah korban merupakan pelaku berinisial M.

Pelaku kemudian mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis golok dan diminta tidak berteriak. Lalu, korban juga dilakban oleh pelaku hingga menutupi mulut dan wajah korban.