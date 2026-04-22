Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Polisi Ungkap Kabar Terbaru Kasus Food Vlogger Codeblu

Rabu, 22 April 2026 – 13:13 WIB
Polisi Ungkap Kabar Terbaru Kasus Food Vlogger Codeblu - JPNN.COM
Food vlogger Codeblu di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (11/3/2025). Foto: Dok. Antara/HO-Dokumentasi Pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap kabar terbaru kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan yang dilakukan Cadeblu.

Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Andrian Pramudianto mengatakan kreator konten sekaligus food vlogger itu diperiksa Badan Reserse Kriminal Markas Besar (Bareskrim Mabes) Polri pada Selasa (21/4).

"Ya sedang diperiksa untuk diambil keterangannya," kata Kombes Pol Andrian Pramudianto dilansir Antara, Selasa (21/4).

Menurutnya, Cadeblu dimintai keterangan sebagai saksi kasus pencemaran nama baik dan pemerasan.

Meski begitu, Kombes Pol Andrian tidak menjelaskan secara detail materi apa saja yang ditanyakan penyidik kepada pemilik nama asli William Anderson itu.

Pihak kepolisian hanya mengungkap bahwa sampai saat ini proses pemeriksaan Codeblu masih berlanjut.

Adapun Codeblu dilaporkan oleh PT Prima Hidup Lestari selaku pemilik brand Clairmont pada Februari 2026.

Pihak Clairmont melaporkan lantaran merasa diperas setelah sebelumnya produk mendapatkan nilai buruk berdasarkan review dari Codeblu.

Pihak kepolisian mengungkap kabar terbaru kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan yang dilakukan Cadeblu.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   codeblu  kasus Codeblu  Food Vlogger Codeblu  Food Vlogger 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp