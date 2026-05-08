JPNN.com - Kriminal

Polisi Ungkap Kasus Penadahan Ratusan HP, Istri Pelatih Persija Jadi Salah Satu Korban

Jumat, 08 Mei 2026 – 22:20 WIB
Konferensi pers Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait penadah 225 ponsel hasil curian, Jakarta, Jumat (8/5/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Istri pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjadi salah satu korban pencurian iPhone yang berhasil diungkap dalam kasus penadahan ratusan ponsel curian.

"Memang betul tadi seperti yang teman-teman media sebutkan, ada istri pelatih Persija," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru AKP Andre JR Simamora dalam konferensi pers di Polsek Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat.

Andre mengatakan kini iPhone milik korban telah dikembalikan penyidik. Ponsel yang telah dikembalikan kepada korban merupakan iPhone 17 Pro Max.

Menurut dia, korban pencurian ponsel dalam kasus tersebut berasal dari berbagai lokasi keramaian seperti tempat hiburan, konser, hingga pusat keramaian lainnya.

"Biasanya kalau untuk tempat-tempat keramaian itu yang mungkin lokusnya atau tempat kejadiannya di tempat-tempat keramaian," ucapnya.

Dalam kasus tersebut, polisi menangkap tiga tersangka penadah berinisial MR, MAA, dan J di sebuah apartemen di Bekasi Timur.

Polisi menyita total 225 unit ponsel yang terdiri atas 183 unit iPhone dan 42 unit Android.

Andre mengatakan para penadah membeli ponsel hasil curian dari pelaku pencurian dengan harga Rp800 ribu hingga Rp1,3 juta per unit.

