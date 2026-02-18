Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polisi Ungkap Kondisi Pengemudi Ketika Menabrak Pagar Rumah Jusuf Kalla

Rabu, 18 Februari 2026 – 14:37 WIB
Polisi Ungkap Kondisi Pengemudi Ketika Menabrak Pagar Rumah Jusuf Kalla - JPNN.COM
Kondisi pagar rumah Jusuf Kalla yang ditabrak pengendara mobil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian menduga pengemudi mobil berinisial HP (35) yang menabrak pagar rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam kondisi mengantuk.

"Penabrak mungkin ngantuk kali dia, jadi di luar kendali (out of control)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia pun membenarkan informasi terkait peristiwa penabrakan pagar rumah tersebut.

Baca Juga:

Mobil Jeep Hyundai Santa FE itu menabrak pagar rumah pada Rabu pagi pukul 03.30 WIB. Pelaku penabrakan itu kemudian pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jagakarsa.

Sampai dengan saat ini, polisi masih mendalami kronologi peristiwa itu lebih lanjut.

"Yang jelas, dia mengarah mau menuju rumah, mau pulang," ujar Murodih.

Baca Juga:

Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa tersebut. Polisi juga masih mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak.

"Informasinya, rencananya akan ada mediasi untuk diperbaiki kerusakan yang ada di sana," ungkap Murodih. (antara/jpnn)

Pengemudi yang menabrak pagar rumagh Jusuf Kalla pada Rabu pagi diduga dalam kondisi mengantuk.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jusuf Kalla  kecelakaan tunggal  polres metro jakarta selatan  tabrakan 
BERITA JUSUF KALLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp