Polisi Ungkap Kondisi Ruko Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kamis, 18 Desember 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengatakan rumah toko (ruko) yang disewa Terra Drone yang terbakar di Jakarta Pusat tidak pernah dilakukan perawatan rutin.

Kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 menewaskan 22 orang.

"Jadi, kalau sudah disewa-menyewa, enggak ada perawatan dari pemilik ruko, penyewanya yang merawat," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Rabu.

Dia juga menjelaskan perihal terkait perawatan ruko itu tercantum di dalam perjanjian antara penyewa dan pemilik ruko.

"Perjanjian sewa-menyewanya juga menyebutkan demikian, bahwa penyewanya yang merawat ruko," ujar Roby.

Di sisi lain, dia menjelaskan pemilik ruko yang berinisial N itu merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Sementara itu, terkait sejumlah ahli yang akan dimintai keterangan seputar insiden tersebut, Roby mengaku belum dapat menjabarkannya secara rinci.

"Nanti, saya belum bisa menjelaskan, yang pasti banyak ahli," tutur Roby.