JPNN.com - Kriminal

Polisi Ungkap Kronologi Mobil Lindas Dua Anak di Cipinang Besar Selatan

Minggu, 16 November 2025 – 16:58 WIB
Tangkapan layar CCTV saat dua orang anak sebelum terlindas oleh kendaraan roda empat di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (13/11/2024). ANTARA/Instagram/@kabar.jaktim/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkap kronologi kecelakaan dimana sebuah kendaraan roda empat melindas dua anak kecil di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (13/11).

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB.

"Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, pada Kamis (13/11), saat sopir mobil berinisial PA (22) hendak masuk ke area parkir penitipan mobil di jalan Cipinang Jaya," kata Ruslani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/11).

Saat pengemudi membelokkan kendaraannya, mobil langsung mengenai dua anak yang berada di posisi paling depan berinisial CDPK (10) dan AAS (2). Keduanya terseret dan mengalami sejumlah luka.

Ruslani menjelaskan kondisi cedera yang dialami kedua korban.

"CDPK mengalami luka pada bagian pelipis kanan robek, pipi kiri robek, pinggang lecet, sementara AAS mengalami luka pada bagian kaki kiri robek, kaki kanan memar, wajah lecet," kata Ruslani.

Kedua anak tersebut sempat dirawat di RS Persahabatan Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan medis.

Mengenai perkembangan terakhir kasus ini, Ruslani menyampaikan, telah diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan.

Polisi ungkap kronologi mobil lindas dua anak di Cipinang Besar Selatan,Jakarta Timur. Kedua korban telah keluar rumah sakit setelah penyelesaian kekeluargaan.

