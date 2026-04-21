JPNN.com - Kriminal

Polisi Ungkap Pembacokan di Bandung Dipicu Cemburu Buta

Selasa, 21 April 2026 – 17:36 WIB
Polisi Ungkap Pembacokan di Bandung Dipicu Cemburu Buta - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, menunjukkan barang bukti kasus pembacokan pria di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Selasa (21/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sakit hati melihat mantan istrinya berduaan dengan pria lain, IS (43 tahun) tega menghabisi nyawa M (40 tahun).

M ditemukan tewas dengan luka bacok di tubuhnya di sebuah kamar kontrakan di Jalan Sandang, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung pada Jumat (17/4) dini hari.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, polisi menangkap IS pada Minggu (19/4) di rumah saudaranya yang terletak di Kabupaten Cirebon.

"Untuk motifnya yang kami dapatkan setelah kami melakukan pemeriksaan diduga pelaku sakit hati ya dan cemburu ketika melihat mantan istrinya lagi berada di kamar dengan korban," kata Anton di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Selasa (21/4).

Anton menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat lalu yang mana IS dan M sempat terlibat dalam perkelahian. Mereka saling pukul, tetapi IS kewalahan.

M terus melayangkan pukulannya kepada pelaku. Merasa terpojok, IS yang melihat sebilah pisau besar pun mengambilnya.

"Kemudian pisau tersebut ditusukan kepada korban ya, sehingga korban ditemukan, mengalami lebih kurang tujuh tusukan ya di sekujur tubuhnya," ungkapnya.

Luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri ke daerah Cirebon.

Satreskrim Polrestabes Bandung mengungkapkan motif pembacokan pria yang mayatnya ditemukan di kamar kontrakan di Cinambo Bandung.

