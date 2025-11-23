Polisi Ungkap Pemicu Pembunuhan di Cisarua Bogor

jpnn.com, BOGOR - Pedagang di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berinisial N (59) tewas dibunuh.

Pelaku pembunuhan perempuan berinisial NAF (32).

Polisi mengungkap pemicu pembunuhan, yakni perselisihan soal uang titipan Rp 12,45 juta.

Baca Juga: Utang Judi Online Picu Pembunuhan Sadis Penjaga Konter Pulsa di Bandung

"Korban dan pelaku saling mengenal karena aktivitas sehari-hari di sebuah sekolah di wilayah Cisarua," kata Kepala Satreskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo saat konferensi pers, Sabtu malam.

Dia mengatakan korban N berjualan di sekolah tersebut, sementara pelaku NAF merupakan orang tua murid.

Anggi menjelaskan korban menitipkan uang sebagai tabungan kepada pelaku selama dua tahun terakhir. Nominal tabungan bervariasi antara Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu sesuai pendapatan harian korban.

"Tabungan ini sudah berjalan dua tahun dan jumlah akhirnya mencapai Rp 12.450.000," kata Anggi.

Namun, uang tersebut telah digunakan pelaku untuk kebutuhan rumah tangga. Karena tidak bisa mengembalikan, pelaku meminta kelonggaran saat korban menagih tabungan tersebut pada Kamis (20/11) sekitar pukul 11.00 WIB.