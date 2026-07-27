Polisi Ungkap Penyebab Bentrok Antarwarga di Jalan Tambak, Ternyata...

jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap awal mula penyebab bentrok maut antarwarga di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta, pada Minggu (26/7) kemarin.

Menurut dia, kejadian bermula dari kebisingan knalpot yang dikendarai pengendara motor yang menganggu warga.

"Kejadian ini berawal dari suara kebisingan knalpot. Kebisingan knalpot, sehingga mengganggu warga lainnya," kata Budi ditemui awak media di Jakarta, Senin (27/7).

Dia mengatakan warga yang mendengar suara bising knalpot meneriaki pengendara tersebut, lalu pengemudi tak terima.

"Ini diteriakin, sehingga yang bersangkutan tidak terima, kembali ke lokasi," kata Budi.

Dia menuturkan pengemudi yang mengendarai motor berknalpot bising kembali ke lokasi membawa rekan-rekan.

Namun, kata Budi, pengemudi tak menemukan pihak yang meneriaki, sehingga emosi diluapkan ke pedagang sekitar.

"Emosi, marah, melakukan perusakan. Nah, melakukan perusakan kepada salah satu gerobak makanan dari pedagang," ujarnya.