Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polisi Ungkap Penyebab Mobil Terobos dan Masuk Kolam Bundaran HI

Rabu, 25 Maret 2026 – 13:53 WIB
Polisi Ungkap Penyebab Mobil Terobos dan Masuk Kolam Bundaran HI - JPNN.COM
Sebuah kendaraan menerobos dan masuk ke kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Rabu (25/3/2026). ANTARA/HO-Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyebutkan kendaraan roda empat yang menerobos dan masuk kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI) karena pengemudi kurang hati-hati.

Menurut Ojo Ruslani, kejadian tersebut terjadi pada Rabu, sekitar pukul 04.00 WIB.

"Kendaraan itu bernomor polisi B-1276-UNT yang dikemudikan oleh pria berinisial KJS (22)," kata dia dikutip dati Antara.

Ojo menjelaskan kronologi kejadiannya berawal saat kendaraan tersebut melaju di Jalan MH Thamrin ke arah utara, Jakarta Pusat.

"Sesampai di TKP tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia, diduga karena kurang hati-hati pengemudi kendaraan itu menabrak pembatas jalan, lalu terpental dan masuk ke kolam Bundaran Hotel Indonesia," katanya.

Ojo menambahkan pengemudi merupakan seorang sopir taksi daring yang baru tiga bulan membawa mobil tersebut sebagai sopir.

Selain itu, setelah dilakukan pemeriksaan, sopir tersebut tidak ada indikasi adanya alkohol dalam dirinya.

"Kecepatan kendaraan saat melaju sekitar 60-70 km/jam, tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan pada bodi depan mobil dan trotoar, selanjutnya kendaraan dan sopir telah dibawa ke Subdit Gakkum Polda Metro Jaya untuk diperiksa," ucapnya.

Sebuah mobil mengalami kecelakaan hingga masuk ke dalam kolam Bundaran HI pada Rabu (25/3) pagi.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Polda Metro Jaya  Kecelakaan Lalu Lintas  Bundaran HI  laka tunggal 
BERITA POLDA METRO JAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp