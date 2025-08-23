Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polisi Ungkap Peredaran 1,26 Kg Sabu-Sabu di Depok, Tangkap 1 Pengedar

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 02:00 WIB
Ilustrasi sabu-sabu. Foto: AFP

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar narkoba berinisial I (29) dalam sebuah operasi di kawasan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Tersangka I ditangkap lantaran kedapatan membawa 1,26 kilogram sabu-sabu.

"Pelaku ditangkap sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Akses UI Tugu, Cimanggis, Depok, pada Rabu (13/8)," kata Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Indra Tarigan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/8).

Indra mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya transaksi narkotika di lokasi tersebut.

Dia menambahkan dari hasil interogasi sementara, tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial O. Saat ini, O sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Tersangka dijerat pasal primer, yakni Pasal 114 Ayat 2  Subsider Pasal 112 Ayat 2 Juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoika  dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.

Polda Metro Jaya terus berkomitmen untuk memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. (antara/jpnn)

Polisi mengungkap peredaran 1,26 kg sabu-sabu di Depok, Jawa Barat, dan menangkap seorang pengedar.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

