JPNN.com - Nasional - Hukum

Polisi Ungkap Sosok ABH Pelaku Ledakan SMAN 72: Tertutup dan Sering Merasa Sendiri

Rabu, 12 November 2025 – 16:45 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin (10/11/2025). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa anak berkonflik dengan hukum (ABH), terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta, tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya bekerja di luar negeri.

"ABH tinggal bersama ayahnya di rumah, sementara ibunya bekerja di luar negeri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Rabu (12/11).

Budi mengatakan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya perundungan atau bullying di sekolah yang memicu tindakan ABH tersebut.

"Masih pendalaman agar fakta sebenarnya bisa ditemukan karena ABH masih tahap pemulihan pascaoperasi," ujarnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menyebut ABH dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bergaul.

"Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal ekstrem," kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/11).

Asep menegaskan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan ABH bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror mana pun.

"Dari jajaran Puslabfor Mabes Polri, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, telah dilakukan penggeledahan di rumah ABH serta pemeriksaan terhadap 18 saksi, termasuk para korban, guru, siswa, ABH, dan keluarganya," ujar Asep.

Polisi ungkap ABH pelaku ledakan SMAN 72 dikenal tertutup dan sering merasa sendirian.

