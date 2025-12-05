Polisi Usut Penemuan Jasad Pria tak Dikenal di Perairan Pulau Untung Jawa

jpnn.com - JAKARTA - Jasad pria tak dikenal yang ditemukan terapung di perairan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, pada Kamis (4/12).

Saat ini, Polsek Kepulauan Seribu Selatan tengah menyelidiki penemuan mayat pria yang diperkirakan berusia 45 tahun itu.

Polisi juga sudah mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

"Jasad ini ditemukan mengenakan celana pendek dan baju lengan panjang dan berusia sekitar 45 tahun," kata Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan Iptu Didik Tri Martanto di Jakarta.

Didik mengatakan jasad itu ditemukan oleh seorang nelayan yang akan melaut di Pulau Untung Jawa sekitar pukul 08.00 WIB.

Nelayan itu kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas Pulau Untung Jawa untuk melaporkan temuannya.

Setelah menerima laporan itu, petugas langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan evakuasi dan memeriksa TKP. "Jasad itu dievakuasi petugas sekitar pukul 09.30 WIB," ungkap Didik.

Dia mengatakan jasad tersebut sudah dievakuasi dengan menggunakan kapal damkar. "Saat ini, identitas korban belum diketahui," katanya. (antara/jpnn)