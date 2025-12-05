Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polisi Usut Penemuan Jasad Pria tak Dikenal di Perairan Pulau Untung Jawa

Jumat, 05 Desember 2025 – 07:38 WIB
Polisi Usut Penemuan Jasad Pria tak Dikenal di Perairan Pulau Untung Jawa - JPNN.COM
Petugas mengevakuasi jasad pria tak dikenal yang ditemukan terapung di perairan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Kamis (4/12/2025) (ANTARA/HO-Gulkarmat)

jpnn.com - JAKARTA - Jasad pria tak dikenal yang ditemukan terapung di perairan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, pada Kamis (4/12).

Saat ini, Polsek Kepulauan Seribu Selatan tengah menyelidiki penemuan mayat pria yang diperkirakan berusia 45 tahun itu.

Polisi juga sudah mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Baca Juga:

"Jasad ini ditemukan mengenakan celana pendek dan baju lengan panjang dan berusia sekitar 45 tahun," kata Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan Iptu Didik Tri Martanto di Jakarta.

Didik mengatakan jasad itu ditemukan oleh seorang nelayan yang akan melaut di Pulau Untung Jawa sekitar pukul 08.00 WIB.

Nelayan itu kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas Pulau Untung Jawa untuk melaporkan temuannya.

Baca Juga:

Setelah menerima laporan itu, petugas langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan evakuasi dan memeriksa TKP. "Jasad itu dievakuasi petugas sekitar pukul 09.30 WIB," ungkap Didik.

Dia mengatakan jasad tersebut sudah dievakuasi dengan menggunakan kapal damkar.  "Saat ini, identitas korban belum diketahui," katanya. (antara/jpnn)

Polisi tengah menyelidiki penemuan jasad pria tak dikenal di perairan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  penemuan mayat  jasad pria tak dikenal  Pulau Untung Jawa  Kepulauan Seribu 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp