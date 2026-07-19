Polisi Usut Penyebab Kebakaran 3 Kapal di Dermaga Muara Angke

jpnn.com - JAKARTA - Unit Reserse Kriminal Polsek Kawasan Sunda Kelapa tengah menyelidiki penyebab kebakaran tiga kapal yang sedang bersandar di Dermaga Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (19/7).

Kanit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa AKP Ery Suroto mengatakan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apa ada indikasi tindak pidana atau tidak dalam kasus kebakaran ini. “Kami masih dalam penyelidikan,” kata Ery Suroto di Jakarta, Minggu (19/7).

Dia mengakui saat ini tim Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa belum dapat masuk ke dalam kapal. Sebab, kondisi kapal masih panas akibat kebakaran.

Jika kondisi mulai dingin maka petugas akan melakukan olah tempat kejadian perkara di tiga kapal tersebut. “Untuk sementara, kami belum bisa olah TKP karena masih panas pascakebakaran,” ungkap dia.

Dia menambahkan bahwa pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian.

Sebelumnya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menduga kebakaran yang menghanguskan tiga kapal yang sedang bersandar di Dermaga Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu pagi, itu dipicu korsleting listrik saat proses perbaikan kapal.

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“Informasi dari saksi kebakaran dipicu korsleting listrik saat perbaikan kapal,” kata Kasiops Gulkarmat Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu (19/7).

Menurut keterangan saksi, mereka melihat kepulan asap dari kapal yang sedang melakukan perbaikan atau docking kapal di lokasi tersebut.