Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Politik Uang dan Keadilan Redistributif

Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Ex-Peserta Program Extension Course Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jumat, 12 Desember 2025 – 06:32 WIB
Politik Uang dan Keadilan Redistributif - JPNN.COM
Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Ex-Peserta Program Extension Course Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Benny Sabdo. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Di penghujung bulan November 2025 lalu, Bawaslu DKI Jakarta bersama Forum Masyarakat Katolik Indonesia menggelar diskusi bertajuk edukasi pemilu anak muda di Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, saya membagikan refleksi bahwa persoalan fundamental pemilu kita adalah politik uang.

Di akar rumput, sering kali kita mendengar pembenaran naif terkait politik uang: “Ambil uangnya, jangan pilih orangnya.”

Baca Juga:

Narasi ini berbahaya bukan hanya karena menormalisasi suap, melainkan membungkus kejahatan pemilu dengan jubah moralitas.

Dalam benak banyak pemilih, politik uang bukanlah suap, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan secara langsung dari kandidat kepada pemilih.

Namun, jika kita bedah menggunakan pisau analisis filsafat keadilan dan ekonomi politik, pandangan tersebut adalah sebuah fatamorgana yang mengenaskan.

Baca Juga:

Karena pada dasarnya, politik uang bukanlah bentuk keadilan redistributif, melainkan mekanisme pemiskinan struktural yang menyamar sebagai bantuan sosial kepada masyarakat.

Kemiskinan masyarakat dirawat oleh elite politik demi keuntungan elektoral setiap pesta demokrasi.

Di akar rumput, sering kali kita mendengar pembenaran naif terkait politik uang: 'Ambil uangnya, jangan pilih orangnya.' Narasi ini berbahaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Keadilan  Politik Uang  Keadilan Redistributif  Benny Sabdo  Bawaslu DKI Jakarta 
BERITA KEADILAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp