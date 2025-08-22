Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Politikus Gerindra Blak-blakan Mengakui IKN Bukan Prioritas Utama Presiden Prabowo

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:22 WIB
Tampak Istana Presiden dari Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

jpnn.com - TABANAN – Mohamad Hekal memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan meski bukan menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu mengatakan, arah kebijakan pembangunan akan lebih difokuskan pada delapan program prioritas yang telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya.

“Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuma mungkin enggak dengan kecepatan yang mungkin dulu digembar-gemborkan,” ujar Hekal saat ditemui di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (21/8).

Delapan program prioritas yang dimaksud meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

Maka dari itu Hekal menegaskan, meskipun bukan prioritas utama, pembangunan IKN tidak akan dihentikan.

“Nah, yang (program) lain-lain bukan dimatikan, tetapi tetap didanai. Cuma kita (pemerintah) lagi prioritaskan kepada yang delapan (program prioritas) itu dulu,” ujar anggota Fraksi Partai Gerindra itu.

Adapun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN.

Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.

