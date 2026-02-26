Politikus Gerindra Ini Singgung Dukungan Bu Mega terhadap Program MBG

jpnn.com - Politikus Gerindra Arief Poyuono mengungkit dukungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap makan bergizi garis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Arief, salah satu catatan Bu Mega terhadap program tersebut yang disampaikan Desember 2024, yakni tentang anggaran MBG Rp 10.000 per porsi yang dinilai kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi.

"Artinya, program MBG seratus persen didukung oleh PDI Perjuangan. Malahan, kalau dari statemen Bu Mega ketika itu, anggaran MBG harus dinaikkan," ujar Arief melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Mantan waketum Partai Gerindra itu juga merespons soal anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang mengungkap sumber pendanaan program MBG memang berasal dari anggaran pendidikan.

Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 118 Tahun 2025 menetapkan rincian APBN 2026.

Arief menjelaskan bahwa program MBG yang di luar negeri dinamakan School Meals Program merupakan bentuk program pendidikan untuk anak sekolah guna meningkatkan gizi siswa agar mereka siap dan mampu menerima dan menyerap pelajaran di sekolah dengan cepat karena terpenuhi gizinya.

"Jadi, MBG itu bisa disebut sebagai bentuk dari prasarana pendidikan yang sah saja menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dan tidak beda dengan pengadaan alat peraga sekolah yang pakai anggaran pendidikan," tutur Arief.

Selain itu, katanya, bahwa anggaran pendidikan Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan, bukan semata-mata tidak bisa digunakan untuk program MBG.