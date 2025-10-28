Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Politikus PDIP Anggap Semangat KAA 1955 Perlu Diterapkan di ASEAN dan BRICS

Selasa, 28 Oktober 2025 – 21:20 WIB
Politikus PDIP Anggap Semangat KAA 1955 Perlu Diterapkan di ASEAN dan BRICS
Dokumentasi - Politikus muda PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Foto: ANTARA/Rio Feisal.

jpnn.com, SUMEDANG - Politisi muda PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut semangat yang ditularkan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno saat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung masih sangat relevan diterapkan saat ini.

Sebab, kata dia, Bung Karno saat KAA 1965 menularkan semangat perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.

Seno berkata demikian di sela-sela konferensi internasional Bandung At 70: Assessment and Perspective To Build The World A New di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10).

“Hari ini struktur ekonomi, struktur keadilan sosial, struktur politik dunia tidak banyak berubah dari 70 tahun yang lalu. Kolonialisme, imperialisme yang dahulu dilawan oleh Soekarno, hari ini juga masih mengalami tantangan-tantangan yang serupa,” ujar Seno.

Dia mengatakan semangat KAA 1955 Bandung bisa diejawantahkan dalam bentuk kelembagaan di ASEAN dan BRICS.

"Lembaga-lembaga politik aktif, lembaga ekonomi antarbangsa yang itu didorong terus perannya,” lanjut Seno.

Sementara itu, politisi muda PDIP lainnya Ilham F. Wiratmaja mengatakan berbagai krisis global saat ini perlu menjadi perhatian bersama. “Dunia ini sedang mengalami suatu krisis luar biasa, dari mulai ancaman iklim, kemudian konflik geopolitik global ada Palestina, Ukraina, dan ada hampir 100 lebih konflik bersenjata di seluruh dunia," ujar Ilham.

Dia merasa semangat KAA 1955 bisa menjadi jawaban terhadap berbagai krisis global, mulai iklim dan keamanan.

Politisi muda PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menilai semangat KAA 1955 di Bandung perlu diterapkan di ASEAN dan BRICS.

TAGS   PDIP  ASEAN  BRICS   Aryo Seno Bagaskoro  KAA 1955  Konferensi Asia Afrika 
