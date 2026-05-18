Politikus PDIP: Rakyat di Desa Paham Pelemahan Rupiah Bikin Harga Naik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut rakyat di desa sebenarnya memahami soal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar bakal memengaruhi harga bahan baku.

Hal demikian dikatakan Komarudin menyikapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang bilang rakyat di desa tak memakai dolar ketika Kepala Negara membahas pelemahan nilai tukar rupiah.

"Orang kampung juga pasti mengerti, karena dengan nilai rupiah anjlok seperti ini, kan, berpengaruh pada harga barang akan naik," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).

Komarudin menuturkan rakyat di desa paham harga BBM, pupuk, hingga roti berpotensi naik ketika rupiah terus melemah terhadap dolar.

"Orang kampung sekarang keren, kecuali zaman batu, ya, orang kampung tinggal di kampung, tidak pernah ke kota," ujar legislator Komisi II DPR RI itu.

Toh, kata Komarudin, rakyat di desa banyak yang menjadi pelaku ekspor dan impor, sehingga memahami pelemahan atau penguatan rupiah terhadap dolar.

"Sekarang desa-desa itu banyak juga pelaku transaksi ekspor dan impor, yang kita tahu juga berpengaruh," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah terhadap US Dolar yang terus anjlok.