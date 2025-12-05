Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Politikus PDIP Tuduh Menhut Raja Juli Sembunyikan Data Tambang Ilegal

Jumat, 05 Desember 2025 – 13:20 WIB
Politikus PDIP Tuduh Menhut Raja Juli Sembunyikan Data Tambang Ilegal - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. Foto: ANTARA / Mario Sofia Nasution

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik Menhut Raja Juli Antoni yang tidak membeberkan data tambang ilegal sebagai penyumbang banjir dan longsor Sumatra.

Hal demikian dikatakan Alex ketika Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Raja Juli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Alex mengatakan Raja Juli hanya berani membeberkan data pembalakan liar dalam persoalan bencana di Sumatra.

Baca Juga:

"Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka," kata dia dalam rapat seperti dikutip Jumat (5/12).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menilai tambang ilegal sebenarnya ada di wilayah terdampak banjir, tetapi tak satu pun diungkap Menhut. 

"Itu, kan, di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Enggak bakal punya izin, kok dan itu kawasan hutan," kata Alex.

Baca Juga:

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat (Sumbar) itu juga menilai data yang disampaikan Raja Juli dalam rapat menunjukkan kerusakan di daerah aliran sungai.

"Itu juga tercermin dari data yang dipaparkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian parahnya. Maka jangan heran kalau banjir bandang ini luar biasa," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik Menhut Raja Juli Antoni yang tidak membeberkan data tambang ilegal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menhut Raja Juli Antoni  PDIP  Alex Indra Lukman  Komisi IV DPR RI 
BERITA MENHUT RAJA JULI ANTONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp