Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Politikus PKB Dukung Proses Hukum Terhadap Gus Yaqut, Meskipun KPK Terkesan Lama

Jumat, 09 Januari 2026 – 18:52 WIB
Politikus PKB Dukung Proses Hukum Terhadap Gus Yaqut, Meskipun KPK Terkesan Lama - JPNN.COM
Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab dipanggil Gus Yaqut. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyambut positif langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menetapkan tersangka Yaqut Cholil Qoumas, meskipun terkesan lama.

"Saya mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK, meskipun penetapan tersangka ini terasa lama dan lambat," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (9/1).

Menurut Luluk, status hukum KPK terhadap Yaqut memastikan negara hadir memenuhi rasa keadilan jutaan jemaah dan pemulihan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga:

"Penetapan Gus Yaqut sebagai tersangka harus dimaknai bahwa hukum berlaku adil dan setara," ujar anggota Pansus Haji DPR RI 2024 itu.

Luluk mengatakan penetapan tersangka terhadap Yaqut harus menjadi momentum reformasi total tata kelola haji.

Terutama, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan penuh kepada jemaah. 

Baca Juga:

"Negara wajib menjaga muruah ibadah haji dan kepercayaan publik, serta memastikan pelayanan haji bersih dari kepentingan politik dan transaksi kuasa," kata Luluk.

KPK pada Jumat menetapkan Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan kuota haji tambahan pada 2024.

Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut status hukum KPK terhadap Yaqut Cholil Qoumas memastikan negara hadir memenuhi rasa keadilan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   proses hukum Gus Yaqut  gus yaqut tersangka kasus kuota haji  KPK  PKB  Gus Yaqut 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp