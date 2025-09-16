Politikus PPP Tolak Figur Eksternal Didorong Jadi Caketum

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arbi Irawan menyebutkan calon pemimpin parpol berlambang Kabah tidak bisa ujug-ujug berasal dari kalangan eksternal.

Namun, dia mempersilakan ketika ada sosok eksternal dari kalangan nasional untuk bergabung menjadi kader PPP.

Pernyataan Arbi disampaikan menyikapi kabar eks Mendag RI Agus Suparmanto yang didorong menjadi Ketum PPP dalam proses pemilihan saat Muktamar X.

"Silakan tokoh luar masuk ke PPP. Kami tidak pernah menolak siapa pun yang ingin bergabung, tetapi datanglah sebagai kader, berjuanglah bersama dari bawah, jangan langsung ingin menjadi ketua umum,” ujar Arbi kepada awak media, Selasa (16/9).

Dia menuturkan bahwa PPP adalah partai kader dengan sejarah panjang. Jika kepemimpinan diserahkan figur instan, ideologi dan warisan perjuangan partai terancam luntur.

“PPP bukan partai pinjaman. Partai ini dibangun dari doa, air mata, dan keringat para ulama. Kami terbuka untuk siapa saja, tetapi kepemimpinan tidak bisa diraih lewat jalan pintas,” ujar dia.

Arbi melanjutkan partai tetap memerlukan regenerasi, termasuk dari tokoh-tokoh baru, tetapi harus melalui proses pengkaderan yang jelas.

“Pemimpin PPP harus lahir dari rahim perjuangan, bukan datang tiba-tiba karena popularitas atau kekuatan modal. Kita ingin pemimpin yang memahami nilai-nilai partai,” ujarnya.