Polres Banyuasin Ringkus 3 Pelaku Penembakan di Jalan Lintas Palembang-Betung

jpnn.com - Satreskrim Polres Banyuasin menangkap pelaku penembakan yang menyebabkan satu orang tewas di Jalan Lintas Palembang–Betung KM 41, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin.

Peristiwa penembakan itu terjadi pada Selasa (21/10/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya menerangkan pengungkapan cepat kasus itu tidak lepas dari kerja sama tim dan kecepatan personel dalam melakukan olah tempat kejadian perkara serta penyelidikan di lapangan.

Haslnya, kurang dari 24 jam setelah kejadian penembakan, tiga orang pelaku diamankan di wilayah Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin III.

"Ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menindak tegas setiap pelaku kejahatan,” kata Nandang, Rabu (22/10/2025).

Nandang menyebut peristiwa bermula dari keributan di SPBU Limau, Kecamatan Sembawa, Selasa (21/10/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Keributan itu terjadi antara sopir angkutan umum berwarna hijau bernomor polisi BG 1447 AQ dan tiga orang yang mengendarai mobil Toyota Innova Reborn hitam dengan nomor polisi BG 1719.

"Perselisihan ini diduga dipicu karena saling berebut antrean saat mengisi bahan bakar," ungkap Nandang.