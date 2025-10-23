Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polres Banyuasin Ungkap 34 Kasus Kejahatan Sepanjang September - Oktober

Kamis, 23 Oktober 2025 – 16:23 WIB
Polres Banyuasin Ungkap 34 Kasus Kejahatan Sepanjang September - Oktober - JPNN.COM
Para tersangka beserta barang bukti saat dihadirkan dalam press release di Polres Banyuasin, Kamis (23/10/2025). Foto: dokumen Polres Banyuasin.

jpnn.com, BANYUASIN - Kepolisian Resor (Polres) Banyuasin mengungkap 34 kasus kejahatan yang terjadi selama September dan Oktober 2025. 

Berbagai kasus yang diungkap mulai dari narkoba, pencurian dengan pemberatan, hingga pembunuhan berencana.

Sebanyak 34 kasus yang diungkap, dengan rincian sebagai berikut, yakni Tindak pidana Narkotika, 23 kasus dengan 27 tersangka (25 laki-laki, 2 perempuan).

Baca Juga:

Barang bukti yang disita antara lain 281,04 gram sabu-sabu dan 7 butir pil ekstasi.

Pencurian dengan pemberatan, lima kasus dengan delapan tersangka.

Barang bukti yang berhasil diamankan mulai dari satu unit mobil Toyota Sigra, tiga unit sepeda motor, senjata api laras pendek, amunisi, hingga alat-alat berat seperti gerinda dan linggis.

Baca Juga:

Penggelapan ada tiga kasus (dua penggelapan dalam jabatan dan satu penggelapan umum).

Tindak Pidana lainnya, termasuk pengeroyokan dan perusakan kebun sawit, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dan satu kasus pembunuhan berencana.

Kasus kejahatan yang terjadi selama September - Oktober diungkap Kepolisian Resor (Polres) Banyuasin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   polres banyuasin  Kasus Kejahatan di Banyuasin  Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo  Banyuasin 
BERITA POLRES BANYUASIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp