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JPNN.com - Nasional - Hukum

Polres Bengkalis Buka Data Daerah Rawan Narkoba, Bakal Digempur Habis-habisan

Senin, 06 Juli 2026 – 19:26 WIB
Polres Bengkalis Buka Data Daerah Rawan Narkoba, Bakal Digempur Habis-habisan - JPNN.COM
Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Polres Bengkalis memetakan sejumlah desa dan kelurahan yang menjadi daerah paling rawan peredaran narkotika di Kabupaten Bengkalis.

Data pengungkapan kasus selama periode 1 Januari hingga 3 Juli 2026 itu akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menggencarkan patroli, operasi penindakan, dan upaya pencegahan secara masif.

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Mandau menjadi wilayah dengan jumlah pengungkapan kasus narkotika tertinggi.

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Dari 11 desa dan kelurahan yang masuk dalam catatan kepolisian, Kelurahan Air Jamban menempati posisi teratas dengan 23 kasus.

Disusul Kelurahan Babussalam sebanyak 15 kasus dan Kelurahan Pematang Pudu 12 kasus.

Kecamatan Pinggir juga menjadi salah satu kantong peredaran narkoba.

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Kelurahan Balai Raja mencatat 10 kasus, sedangkan Desa Semunai dan Desa Tengganau masing-masing tujuh kasus.

Di Kecamatan Bathin Solapan, Desa Air Kulim menjadi wilayah dengan pengungkapan terbanyak yakni 13 kasus.

Polres Bengkalis memastikan tidak akan memberi ruang bagi bandar maupun pengedar narkoba untuk menjalankan aktivitasnya di Negeri Junjungan.

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TAGS   Polisi  Polres Bengkalis  narkoba  Narkotika 
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