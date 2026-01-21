Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polres Bengkalis Grebek Pesta Narkoba di Hotel, 3 Oknum Polisi Ditangkap

Rabu, 21 Januari 2026 – 15:33 WIB
Oknum polisi. Foto: Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BENGKALIS - Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis, menggerebek aksi pesta narkoba di sebuah hotel di Jalan Yos Sudarso, Bengkalis, pada Sabtu (17/1).

Dalam pesta narkoba tersebut, petugas mengamankan tujuh orang, termasuk tiga oknum anggota polisi yang masih aktif berdinas.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar membenarkan ada anggota Polri yang terlibat.

“Benar, ada 7 orang yang kami dalam operasi tersebut. Tiga di antaranya merupakan oknum anggota polisi. Saya sudah tegaskan tidak akan pandang bulu,” ujar AKBP Fahrian, Rabu (21/1).

Kasatresnarkoba Polres Bengkalis AKP Kris Tofel menjelaskan oknum polisi yang turut diamankan masing-masing berinisial Briptu MA, Brigpol PP, dan Bripda MS.

Ketiganya merupakan personel bintara dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif bersama pelaku lainnya.

“Mereka masih dalam proses pemeriksaan bersama pihak lain yang turut diamankan. Detail lengkapnya akan kami sampaikan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai,” kata Kris.

Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu 17 Januari 2025 itu petugas mengamankan tujuh orang, termasuk tiga oknum anggota polisi yang masih aktif berdinas.

