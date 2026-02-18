Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polres Bogor Bakal Tindak Tegas Pelaku Tawuran Berkedok SOTR

Rabu, 18 Februari 2026 – 07:01 WIB
Polres Bogor Bakal Tindak Tegas Pelaku Tawuran Berkedok SOTR - JPNN.COM
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Resor Bogor bakal menindak tegas pelaku kekerasan dan tawuran berkedok Sahur On The Road (SOTR) selama bulan suci Ramadan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Kami akan menindak tegas para pelaku kekerasan, penganiayaan, dan tawuran, khususnya kelompok yang menggunakan senjata tajam berkedok Sahur On The Road,” kata Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto di Cibinong, Selasa (17/2).

Perwira menengah Polri itu mengatakan tidak ada ruang bagi aksi premanisme, termasuk kelompok remaja yang membawa senjata tajam dengan dalih kegiatan sahur bersama di jalanan. “Tidak ada ruang bagi aksi premanisme di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Baca Juga:

Polres Bogor telah menyiapkan langkah preventif melalui patroli sahur berskala besar yang digelar rutin selama Ramadan. Patroli tersebut menyasar lokasi-lokasi rawan tawuran, balap liar, serta lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya remaja pada malam hingga dini hari.

Langkah ini untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman tanpa gangguan ketertiban umum.

Selain penindakan, Polres Bogor juga mengedepankan upaya pencegahan dengan melibatkan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anaknya, terutama pada malam hari.

Baca Juga:

Kapolres mengimbau para orang tua memastikan anak sudah berada di rumah setelah waktu tertentu guna menghindari potensi keterlibatan dalam aksi yang berujung pelanggaran hukum.

Dia juga meminta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas dengan segera melaporkan jika menemukan indikasi tawuran atau perkumpulan remaja yang mencurigakan.

Polres Bogor memastikan bakal menindak tegas pelaku tawuran berkedok SOTR selama Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  SOTR  Polres Bogor  tawuran 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp