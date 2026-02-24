Polres Garut Olah TKP Penemuan Sopir Truk Tewas dalam Kabin

jpnn.com - GARUT - Seorang sopir truk ditemukan meninggal dunia di dalam kabin kendaraannya di Jalan Raya Cikajang-Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kepolisian Resor Garut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan proses penyelidikan, Selasa (24/2).

Kapolsek Cisurupan AKP Yulius Siswantoro mengatakan bahwa saat mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Unit Tim Identifikasi Polres Garut dan petugas medis puskesmas setempat. "Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana," kata Yulius.

Dia menuturkan kejadian itu diketahui dari laporan saksi yang menemukan korban Ira (45) seorang sopir yang merupakan warga Kampung Bangkewong, Desa Cihikeu, Kecamatan Bungbulang, meninggal di dalam kabin truk.

Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Kapolsek menyampaikan saksi sempat berkomunikasi dengan korban yang kemudian mengeluhkan sakit karena tidak enak badan dan akan beristirahat dulu di pinggir jalan. Sejak itu, tidak ada lagi kabar korban.

Khawatir dengan kabar korban tersebut, saksi kemudian mengecek keberadaannya. Saksi mendapati truk berada di pinggir jalan, berikut korban di dalamnya sudah meninggal dunia dalam posisi telungkup di bangku belakang sopir.

Kepolisian selanjutnya mendapatkan permintaan dari keluarga korban untuk tidak dilakukan autopsi, dan memberikan pernyataan bahwa kejadian tersebut sebagai musibah.

"Pihak keluarga korban menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah, dan tidak mengajukan permohonan autopsi. Jenazah selanjutnya dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan," katanya. (antara/jpnn)