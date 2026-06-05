Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Polres Inhu Memusnahkan 8,8 Kg Sabu-Sabu & 19.706 Butir Ekstasi Hasil Penindakan

Jumat, 05 Juni 2026 – 08:40 WIB
Polres Inhu Memusnahkan 8,8 Kg Sabu-Sabu & 19.706 Butir Ekstasi Hasil Penindakan - JPNN.COM
Kapolres Inhu AKBP Eka bersama Forkopimda Inhu menunjukkan barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Polda Riau, memusnahkan delapan kilogram sabu-sabu dan 19.706 butir ekstasi.

Pemusnahan narkoba yang merupakan barang bukti dari hasil Operasi Antik Lancang Kuning 2026 dan pengungkapan sejumlah kasus selama Mei 2026 itu digelar di Lapangan Mapolres Inhu, Kecamatan Rengat, Kamis (4/6).

Kapolres Inhu AKBP Eka Ariandy Putra mengatakan pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi penegakan hukum, sekaligus komitmen mereka dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Baca Juga:

“Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil Operasi Antik Lancang Kuning 2026 dan pengungkapan sejumlah perkara narkotika selama Mei 2026, yang telah mendapatkan penetapan status barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Rengat,” ujar Eka, Kamis (4/6).

Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji oleh petugas Balai POM Kabupaten Inhu untuk memastikan keaslian dan kandungannya.

Selanjutnya, pemusnahan barang bukti itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak terkait.

Baca Juga:

Perincian barang bukti yang dimusnahkan, yakni hasil Operasi Antik Lancang Kuning 2026 terdiri dari 1.082 gram sabu-sabu dan 377 butir ekstasi.

Sementara itu, dari pengungkapan kasus narkotika sepanjang Mei 2026 disita 7,791 kilogram sabu-sabu serta 19.329 butir ekstasi.

Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Polda Riau, memusnahkan delapan kilogram lebih sabu-sabu dan 19.706 butir ekstasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polres Inhu  Pemusnahan Narkoba  operasi antik  Polisi  sabu-sabu  Ekstasi 
BERITA POLRES INHU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp