Polres Jakbar Diminta Tingkatkan Pengawasan Tempat Hiburan Malam

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tokoh pemuda Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz menyoroti soal minimnya pengawasan terhadap sejumlah tempat hiburan malam oleh kepolisian setempat.

Hal tersebut terbukti dengan adanya perkara eksploitasi anak di bawah umur yang diungkap Polda Metro Jaya di Bar Starmoon, Jakarta Barat. Total ada 12 orang tersangka diringkus dalam kasus tersebut.

Umar menilai pengawasan tempat hiburan malam oleh Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Kombes Twedi Aditya Bennyahdi sangat kurang.

"Tidak hanya eksploitasi terhadap anak di bawah umur, kasus pencurian bersenjata api juga makin merajarela di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat," kata Umar, Senin (11/8).

Untuk itu, Umar meminta Polres Metro Jakarta Barat lebih sering melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam serta titik-titik rawan kriminalitas.

Apabila kasus eksploitasi anak sampai saat ini tidak terungkap bagaimana negara dapat menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Jangan sampai ada korban-korban lainnya. Beruntung kasus diungkap Polda Metro Jaya dan berhasil menangkap para pelaku," ujarnya.

Dalam kasus tersebut sebanyak 12 tersangka berinisial TY alias BY; RH; VFO alias S; FW alias Mak C; EH alias Mami E; NR alias mami R; SS; OJN; HAR alias R; RH; Z; dan FS alias F alias C ditetapkan sebagai tersangka.