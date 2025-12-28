Polres Jakpus Tangkap 6 Pemuda Pelaku Tawuran, Amankan Sajam

Minggu, 28 Desember 2025 – 12:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian menangkap enam pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Cilosari, Menteng, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Condro Purnomo menyatakan keenam pemuda itu diamankan pada Minggu dini hari.

"Patroli Perintis Presisi Jaga Jakarta kami laksanakan secara rutin, terutama pada jam-jam rawan," kata Susatyo.

Menurut dia, keenam pemuda tersebut diamankan sekitar pukul 04.30 WIB, saat petugas menyisir wilayah rawan gangguan kamtibmas.

Polisi mencurigai gerak-gerik sekelompok pemuda yang berkumpul hingga akhirnya dilakukan pengejaran dan penindakan.

Dia mengatakan kegiatan Patroli Perintis Presisi Jaga Jakarta merupakan langkah preventif dan represif untuk mencegah tawuran serta kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Pusat.

"Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari potensi tawuran dan gangguan kamtibmas lainnya," ujar Susatyo.

Dalam patroli tersebut, petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dua senjata tajam jenis celurit, tiga unit telepon genggam, serta tiga unit sepeda motor yang digunakan terduga pelaku.