Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polres Jakpus Tangkap 6 Pemuda Pelaku Tawuran, Amankan Sajam

Minggu, 28 Desember 2025 – 12:52 WIB
Polres Jakpus Tangkap 6 Pemuda Pelaku Tawuran, Amankan Sajam - JPNN.COM
Petugas mengamankan enam terduga pelaku tawuran di Jakarta. ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakpus

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian menangkap enam pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Cilosari, Menteng, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Condro Purnomo menyatakan keenam pemuda itu diamankan pada Minggu dini hari.

"Patroli Perintis Presisi Jaga Jakarta kami laksanakan secara rutin, terutama pada jam-jam rawan," kata Susatyo.

Baca Juga:

Menurut dia, keenam pemuda tersebut diamankan sekitar pukul 04.30 WIB, saat petugas menyisir wilayah rawan gangguan kamtibmas.

Polisi mencurigai gerak-gerik sekelompok pemuda yang berkumpul hingga akhirnya dilakukan pengejaran dan penindakan.

Dia mengatakan kegiatan Patroli Perintis Presisi Jaga Jakarta merupakan langkah preventif dan represif untuk mencegah tawuran serta kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Pusat.

Baca Juga:

"Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari potensi tawuran dan gangguan kamtibmas lainnya," ujar Susatyo.

Dalam patroli tersebut, petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dua senjata tajam jenis celurit, tiga unit telepon genggam, serta tiga unit sepeda motor yang digunakan terduga pelaku.

Aparat kepolisian menangkap enam pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Cilosari, Menteng, Jakarta Pusat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tawuran  Polres Jakarta Pusat  sajam  senjata tajam 
BERITA TAWURAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp