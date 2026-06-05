Polres Jakpus Terjunkan 1.400 Personel Amankan FIFA Matchday Indonesia VS Oman

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.400 personel gabungan untuk mengamankan laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat.

Personel gabungan tersebut dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif bagi para penonton.

"Kami akan menjaga keamanan dan melayani para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P Hutagalung di Jakarta, Jumat.

Reynold menjelaskan, personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya. Mereka akan ditempatkan di beberapa titik di area GBK, mulai dari pintu masuk, lokasi pertandingan, hingga sekeliling kawasan Senayan.

Reynold juga mengimbau para suporter untuk tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, atau minuman beralkohol ke dalam stadion.

Pihak keamanan akan bertindak tegas terhadap penonton yang membawa petasan, flare, atau kembang api. Namun, ia memastikan seluruh personel yang bertugas akan mengedepankan pendekatan humanis.

"Kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan tetap humanis, kita layani saudara-saudara kita yang akan menonton pertandingan sepak bola. Tidak ada yang membawa senjata api dalam pengamanan," katanya.

Ia berharap para pendukung masing-masing suporter yang hadir dapat menjaga suasana agar tetap kondusif.