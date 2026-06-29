Polres Jakut Ungkap Teror Molotov di Koja, Dipicu Sakit Hati Duel Masa Lalu

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap motif di balik aksi pelemparan bom molotov dan penganiayaan brutal di wilayah Koja.

Polisi menegaskan aksi nekat para pelaku dipicu oleh rasa sakit hati akibat perselisihan yang terjadi sebelumnya.

“Berdasarkan hasil penyidikan, motif para pelaku diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati akibat perselisihan dan perkelahian yang terjadi sebelumnya,” kata Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara AKP Bima Sakti Pria Laksana di Jakarta, Senin.

Bima menjelaskan para pelaku bersepakat merakit bom molotov di area pembuangan sampah. Sementara itu, salah satu pelaku inisial MT membawa sebilah celurit.

Para pelaku disebut mendatangi lokasi di Jalan Mandiri II, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Saat hendak mengajak target berduel, satu bom molotov yang dilempar justru mengenai seorang perempuan berinisial RD beserta anaknya yang sedang melintas menggunakan sepeda motor.

“Seusai melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri setelah dikejar warga,” kata dia.

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku pelempar bom molotov serta penganiayaan dan penyalahgunaan senjata tajam di kawasan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.