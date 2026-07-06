Polres Karawang Berubah Status Jadi Polresta, Dipimpin Perwira Berpangkat Kombes

jpnn.com - Polres Karawang, Jawa Barat berubah status menjadi kepolisian resor kota atau Polresta yang dipimpin perwira menengah Polri berpangkat komisaris besar polisi (kombes).

Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah menyebut perubahan status dari polres menjadi polresta menjadi keniscayaan seiring dengan perkembangan daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang membuat peningkatan kinerja dan pelayanan kepolisian.

"Pimpinan memandang perlu untuk menaikkan tipe Polres Karawang menjadi Polresta. Bahkan sudah dilakukan penunjukan Kapolres yang baru berpangkat Kombes, dan itu menandai dimulainya era baru Polresta Karawang," katanya di Karawang, Sabtu .

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Seiring dengan kenaikan status Polres Karawang menjadi Polresta, maka struktur organisasi di lingkungan kepolisian juga akan menyesuaikan dengan regulasi Polresta, mulai dari jabatan Kepala Bagian, Kepala Satuan, hingga jajaran di bawahnya.

Dia berharap perubahan status itu dapat meningkatkan pelayanan kepolisian semakin optimal di wilayah Karawang.

Menurut dia, terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan pimpinan Polri dalam menaikkan status Polres Karawang menjadi Polresta. Di antaranya jumlah penduduk, potensi gangguan kamtibmas dan lain-lain.

"Dilihat dari jumlah penduduknya, kemudian potensi kerawanan gangguan kamtibmas, itu menjadi pertimbangan. Sehingga diputuskanlah perubahan status dari Polres Karawang menjadi Polresta," katanya.

Sementara itu, sesuai dengan catatan Polres Karawang, dinamika gangguan kamtibmas di Karawang sejak beberapa tahun terakhir didominasi kasus pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penipuan dan penggelapan, pengeroyokan, serta kasus kekerasan perempuan dan anak.