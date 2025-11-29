Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Polres Karawang Gerak Cepat Usut Penemuan Mayat di Kawasan Perumahan

Sabtu, 29 November 2025 – 07:25 WIB
Polres Karawang Gerak Cepat Usut Penemuan Mayat di Kawasan Perumahan - JPNN.COM
Petugas mengevakuasi korban yang ditemukan meninggal di sebuah rumah di komplek perumahan. (ANTARA/HO-Polres Karawang)

jpnn.com - KARAWANG - Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengatakan polisi telah mengecek tempat kejadian perkara (TKP) menyusul penemuan mayat seorang pria di sebuah rumah, Kompleks Perumahan Griya Indah, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

Korban diketahui berinisial S, laki-laki, kelahiran Karawang 25 Mei 1969, yang berdomisili di Blok C2/18 Perum Griya Indah. 

"Korban ditemukan di rumahnya dalam keadaan tak bernyawa oleh tetangganya pada Kamis (27/11) sekitar pukul 13.00 WIB," katanya di Karawang, Jumat (28/11).

Setelah menerima laporan masyarakat, kata dia, polisi langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan awal. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi TKP serta melakukan identifikasi terhadap korban.

Berdasarkan keterangan sementara di lokasi, korban diketahui tinggal seorang diri di rumahnya. 

Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia karena menderita sakit.

Selain itu, menurut keterangan warga setempat, korban diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan.

“Personel kami telah melakukan olah TKP awal dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Untuk memastikan penyebab kematian, kami tetap melakukan prosedur identifikasi sesuai standar kepolisian," katanya. 

Polres Karawang menyelidiki temuan mayat di sebuah rumah di kawasan perumahan di Karawang.

