Polres Kerinci Raih Kompolnas Award, Irjen Krisno: Ini Bukti Polri Terus Berinovasi

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Jambi Irjen Krisno H. Siregar mengapresiasi terpilihnya Polres Kerinci dalam Kompolnas Awards 2025 dengan Kategori Terbaik Tingkat Polres Kelompok B. Diakuinya, prestasi gemilang ini menjadi contoh bagi polres-polres lainnya.

“Pencapaian ini juga menjadi bukti nyata komitmen Polda Jambi dan jajaran yang terus berinovasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Polri yang Presisi dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Krisno dalam siaran persnya, Jumat (17/10).

Krisno meyakini bahwa penghargaan ini akan menjadi penyemangat Polres Kerinci untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Selamat kepada Polres Kerinci,” kata mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu.

Di sisi lain, Krisno berharap bahwa perolehan Polres Kerinci ini bisa menjadi penyemangat bagi satker-satker lain dan polres-polres jajaran untuk terus meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda menekankan bahwa jajarannya harus terus berinovasi dan memiliki kesiapan menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Menurut Kapolda Jambi, semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa harus menjadikan seluruh anggota bertekad bekerja dengan sebaik mungkin.

Jajarannya juga harus menjadikan kritikan yang berlandaskan data sebagai pecut untuk selalu mengevaluasi diri lebih baik lagi.