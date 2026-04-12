Polres Lubuk Linggau Tangkap Pelaku Pembunuhan di Batu Urip

jpnn.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lubuk Linggau di bawah naungan Polda Sumatera Selatan berhasil membekuk tersangka pembunuhan berinisial P (26) hanya dalam waktu kurang dari enam jam setelah kejadian pada Jumat (10/4/2026).

Tersangka ditangkap di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Lakitan, Kabupaten Musi Rawas sekitar pukul 22.00 WIB.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat melalui Call Center 110 terkait peristiwa berdarah di Jalan Rawa Makmur, Kelurahan Batu Urip Lubuk Linggau.

Peristiwa bermula saat korban berinisial S (36) sedang meninjau pembangunan rumah miliknya. Tersangka P bersama sejumlah rekannya kemudian mendatangi korban hingga terjadi cekcok mulut.

Perselisihan tersebut memuncak pada aksi kekerasan fisik. Tersangka menusuk korban berulang kali di bagian dada dan perut.

Akibat lima luka tusuk yang diderita, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil penyelidikan awak, motif pembunuhan diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati tersangka terkait permasalahan pembagian uang Komisi atau fee dari penjualan aset warisan," ungkap Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau AKP Muhammad Kurniawan Azwar, Minggu (12/4/2026).

Kata Muhammad bahwa keberhasilan penangkapan tanpa perlawanan ini adalah bentuk kesiapsiagaan personel dalam merespons laporan masyarakat.