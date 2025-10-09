Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Polres Meranti Ungkap 30 Kg Sabu-Sabu, Ribuan Catridge Liquid Lamborghini-Happy Water

Kamis, 09 Oktober 2025 – 14:44 WIB
Polda Riau bersama Polres Meranti memperlihatkan hasil pengungkapan besar terhadap jaringan narkotika internasional yang beroperasi lintas negara dalam jumpa pers di Mapolres Kepulauan Meranti, Kamis (9/10/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, MERANTI - Polda Riau bersama Polres Kepulauan Meranti kembali mencatat prestasi gemilang dalam perang melawan narkotika.

Polisi memamerkan hasil pengungkapan besar terhadap jaringan narkotika internasional yang beroperasi lintas negara dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres Kepulauan Meranti, Kamis (9/10/2025).

Dari hasil operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa 30.713,7 gram sabu, 24.302,4 gram 'Happy Water'merek Lamborghini, serta 1.034 bungkus catridge liquid mengandung narkotika berbagai merek termasuk Popeye, Pink, Hijau, dan Ungu.

Dalam pengungkapan kali ini, polisi berhasil menangkap Empat orang pelaku, masing-masing berinisial N (24), Y (19), J (20), dan TS (35), yang memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut.

Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo menegaskan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bukti kerja keras dan sinergi kuat antara Polri dan seluruh elemen yang terlibat dalam pemberantasan narkotika.

“Ini pesan tegas bahwa tidak ada ruang bagi para pelaku kejahatan narkotika di wilayah hukum Riau. Kami akan tindak tegas dan tuntas siapa pun yang mencoba merusak masa depan generasi muda,” tegas Brigjen Jossy.

Dia juga menyampaikan bahwa ancaman narkotika kini semakin kompleks dan memerlukan kolaborasi lintas instansi serta kewaspadaan masyarakat.

Oleh karena itu, Polda Riau mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, maupun masyarakat luas untuk bersama memerangi peredaran narkoba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sabu-sabu  Polres Meranti  Polda Riau  Narkotika 
