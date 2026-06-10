Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polres Metro Bekasi Selidiki Laporan yang Seret Oknum DPD APDESI Jabar

Rabu, 10 Juni 2026 – 17:27 WIB
Polres Metro Bekasi Selidiki Laporan yang Seret Oknum DPD APDESI Jabar - JPNN.COM
Polres Metro Bekasi tengah menyelidiki laporan dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Ilustrasi: Dok. JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Bekasi tengah menyelidiki laporan dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Laporan tersebut menyeret nama seorang pria berinisial WK yang diklaim sebagai Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat (Jabar).

Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani memastikan dugaan kasus tersebut dalam tahap penyelidikan institusinya.

Baca Juga:

Dia sendiri belum membeberkan soal apakah Polres Metro Bekasi sudah melakukan pemanggilan terhadap WK.

“Masih dalam proses penyelidikan,” ujar Kasie Humas Metro Bekasi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/6/2026).

Saat ini, Polres Metro Bekasi tengah mendalami laporan seorang warga Kecamatan Pebayuran terkait dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya.

Baca Juga:

Laporan yang diajukan oleh Layla Rizky tersebut turut menyeret nama WK yang disebut mengaku sebagai Ketua DPD APDESI Jawa Barat dan tercantum sebagai pihak terlapor.

Korban melaporkan dugaan intimidasi dan perusakan fasilitas rumah setelah kediamannya didatangi sekelompok orang yang tidak dikenalnya pada Sabtu (30/5/2026) dini hari.

Polres Metro Bekasi tengah menyelidiki laporan dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  Polres Metro Bekasi  Apdesi  Jabar 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp