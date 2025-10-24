Polres Metro Jakbar Ciduk 3 Penagih Utang yang Hentikan Wanita di Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Polisi membekuk tiga orang penagih utang (debt collector) yang memberhentikan secara paksa seorang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.

"Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (17/10) atas nama MN, BN alias Rassi, dan LN. Saat ini, kami masih mencari korban untuk membuat laporan polisi (LP)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, Iptu Muri Rifia, Kamis.

Kendati sudah melakukan penangkapan, namun belum ada korban yang membuat laporan polisi, sehingga polisi belum dapat melanjutkan proses hukum.

"Jadi, kami itu kan melakukan penangkapan aturannya hanya diperbolehkan 3x24 jam saja. Makanya, kami mendorong agar korban itu membuat laporan. Kalau tidak ada laporan kan kami tidak bisa menindak," kata Muri.

Selain itu, motor korban tak jadi diambil seusai diprotes oleh sejumlah warga di lokasi. Adapun motor yang dikendarai korban ternyata hasil gadai atau bukan kendaraan miliknya.

"Sebenarnya korban itu yang perempuan, yang motornya mau diambil itu, enggak jadi diambil. Itu juga motornya ternyata dia pakai motor hasil orang gadai ke dia, bukan motor dia sendiri," ujarnya.

Selain korban, kata dia, pria yang terlibat aksi saling dorong dengan para "debt collector" untuk membela korban juga bisa membuat laporan.

"Kalau misal yang laki-laki itu melapor, misalnya atas perilaku tidak menyenangkan, nah itu kami bisa proses tindak pidana," ucapnya.