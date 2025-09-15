Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polres Muara Enim Tangkap Pengedar Narkoba, Sita 10,29 Gram Sabu-Sabu

Senin, 15 September 2025 – 16:00 WIB
Polres Muara Enim Tangkap Pengedar Narkoba, Sita 10,29 Gram Sabu-Sabu - JPNN.COM
Tersangka saat diamankan di Polres Muara Enim. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Muara Enim menangkap seorang pria berinisial RB (33) yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu, di pintu masuk GOR Pancasila di Jalan Lintas Muara Enim–Palembang, Rabu (10/9) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 10,29 gram.

“Benar, tersangka ditangkap. Hasil tes urine juga menunjukkan tersangka positif narkotika,” kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Muara Enim Ajun Komisaris Polisi RTM. Situmorang, Senin (15/9).

Baca Juga:

Barang bukti yang diamankan, antara lain satu paket sabu-sabu seberat 10,29 gram, satu unit handphone, kotak rokok, uang tunai Rp 70 ribu, serta sepeda motor Honda Beat Pop tanpa nomor polisi. 

Situmorang mengatakan penangkapan ini bentuk komitmen Polres Muara Enim dalam memberantas narkotika.

“Siapa pun yang mencoba merusak generasi muda dengan narkoba, akan kami tindak tegas,” ungkap Situmorang.

Baca Juga:

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim Iptu A. Yurico menambahkan bahwa tersangka RB ditetapkan sebagai pengedar narkoba.

Menurut dia, tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 Juncto Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Polisi menangkap seorang pengedar sabu-sabu di Muara Enim, Sumsel. Dari tangan tersangka, polisi menyita 10,29 gram sabu-sabu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengedar Narkoba  Polres muara enim  sabu-sabu  Polisi 
BERITA PENGEDAR NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp