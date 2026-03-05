Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polres Muba Amankan 202 Tersangka, Satresnarkoba Raih Peringkat 1 Se-Polda Sumsel

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:35 WIB
Polres Musi Banyuasin (Muba). Foto: dokumen Polres Muba.
Polres Musi Banyuasin (Muba). Foto: dokumen Polres Muba.

jpnn.com, MUBA - Kepolisian Resor (Polres) Musi Banyuasin (Muba) mengungkap ratusan kasus dalam pelaksanaan Operasi Pekat Musi 2026 yang berlangsung selama 15 hari, terhitung sejak 13 Februari hingga 28 Februari 2026.

Kasi Humas Polres Muba AKO Hutahaean mengungkap dalam operasi tersebut, pihaknya menangani total 146 kasus dengan mengamankan 202 orang tersangka.

"Dari total penanganan tersebut, terdiri dari 57 kasus Target Operasi (TO) dan 89 kasus Non-TO," ungkap Hutahaean, Kamis (5/3).

Kata Hutahaean Operasi Pekat Musi tahun ini menyasar delapan jenis pelanggaran penyakit masyarakat, di antaranya: Narkoba, minuman keras (Miras), perjudian, prostitusi, premanisme, street crime (kejahatan jalanan), kegiatan kampung narkoba dan razia tempat hiburan malam.

Khusus untuk Satuan Reserse Narkoba, Polres Muba berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menduduki peringkat 1 di jajaran Polda Sumsel selama Operasi berlangsung.

Sat Narkoba menyita barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 126,82 gram dan pil ekstasi sebanyak 15 butir.

"Dengan penyitaan ini, kami mengestimasi telah menyelamatkan dengan 508 generasi penerus bangsa dari bahaya narkotika," kata Hutahaean.

Meski Operasi Pekat Musi 2026 telah berakhir, Hutahaean memastikan bahwa Polres Muba dan jajaran Polsek tidak akan mengundurkan pengamanan di wilayah hukum Musi Banyuasin.

Kepolisian Resor (Polres) Musi Banyuasin mengamankan 202 tersangka dalam Operasi Pekat Musi 2026.

