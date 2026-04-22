JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polres Muba Buka Kedai Padek: Rumah Singgah Layanan Gratis Bagi Driver Ojek

Rabu, 22 April 2026 – 08:08 WIB
Kapolres Muba AKPB Ruri Prastowo saat memberikan secara simbolis bantuan kepada driver ojek online Sekayu. Foto: Dokumen Polres Muba for JPNN.com.

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Langkah humanis terus ditonjolkan Polres Musi Banyuasin (Muba) dalam merangkul masyarakat melalui peresmian Kedai Padek (Persatuan Driver Kitek), yang berlokasi stategis di depan kantor Samsat Sekayu. 

Korps Bhayangkara menghadirkan beragam fasilitas ekslusif bagi para pejuang rupiah di jalanan. 

Bukan sekadar tempat tongkrongan biasa, Kedai Padek dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu bagi para pengemudi ojek. 

Pada momen Grand Opening, para driver langsung disuguhkan dengan berbagai layanan tanpa dipungut biaya.

Mulai dari kesehatan gratis untuk memastikan kondisi fisik driver tetap prima, layanan steam motor agar kendaraan tetap bersih dan terawat guna menunjang keamanan berkendara, hingga ganti oli gratis yang dijadwalkan secara rutin. 

Kapolres Muba AKPB Ruri Prastowo menerangkan bahwa kehadiran Kedai Padek merupakan tindak lanjut dari instruksi dari Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho untuk mempererat hubungan emosional antara polisi dan warga, khususnya komunitas ojek di Sekayu. 

"Kedai ini adalah ruang bagi rekan-rekan driver untuk berkumpul dan bertukar informasi. Kami melengkapinya dengan fasilitas seperti cek kesehatan hingga ganti oli untuk meringankan beban operasional mereka," terang Ruri, Rabu (22/4). 

Salah satu program unggulan yang akan berjalan konsisten ialah pemberian oli gratis.

Polres Musi Banyuasin menghadirkan Kedai Padek sebagai rumah singgah layanan gratis bagi driver ojek online (ojol).

