Polres Muba & PT MBJ Bersinergi Bangun Jembatan Besi, Permudah Akses Transportasi Warga

jpnn.com - PALEMBANG - Akses harian warga dari Kelurahan Bayung Lencir menuju Desa Mendis, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini tidak lagi terhambat.

Sebuah jembatan besi permanen telah berdiri kokoh menggantikan kekhawatiran masyarakat akan jalur transportasi yang sebelumnya sulit dilalui.

Pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan buah manis dari kolaborasi antara Polres Musi Banyuasin dan PT Marga Bara Jaya (PT MBJ), serta semangat gotong-royong warga.

Baca Juga: Polres Muba Ringkus Pengedar Narkoba di Kawasan PT Hindoli

Sebelumnya, mobilitas di kawasan ini kerap menemui kendala, terutama bagi warga yang harus menyeberang untuk urusan ekonomi maupun akses layanan publik.

Pembangunan infrastruktur vital ini berlangsung selama empat hari, terhitung 23-26 Februari 2026.

Jembatan yang berlokasi di Sungai Sarim, Kelurahan Bayung Lencir, ini hadir untuk menggantikan konstruksi kayu lama yang sudah lapuk dan nyaris roboh.

Baca Juga: Polres Muba Tangkap Pelaku Asusila di Bayung Lencir

"Jembatan baru ini dirancang dengan konstruksi yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, bentang panjang 12 meter, lebar 2,7 meter dengan kapasitas beban 2 hingga 3 ton," kata Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo.

Ruri mengatakan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga sebagai solusi atas kendala sosial dan infrastruktur wilayah hukum Polres Muba.