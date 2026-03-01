Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polres Muba & PT MBJ Bersinergi Bangun Jembatan Besi, Permudah Akses Transportasi Warga

Minggu, 01 Maret 2026 – 22:10 WIB
Polres Muba & PT MBJ Bersinergi Bangun Jembatan Besi, Permudah Akses Transportasi Warga
Jembatan Besi Baru di Kelurahan Bayung Lencir menuju Desa Mendis. Foto: Dokumen Polres Muba for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Akses harian warga dari Kelurahan Bayung Lencir menuju Desa Mendis, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini tidak lagi terhambat.

Sebuah jembatan besi permanen telah berdiri kokoh menggantikan kekhawatiran masyarakat akan jalur transportasi yang sebelumnya sulit dilalui. 

Pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan buah manis dari kolaborasi antara Polres Musi Banyuasin dan PT Marga Bara Jaya (PT MBJ), serta semangat gotong-royong warga. 

Sebelumnya, mobilitas di kawasan ini kerap menemui kendala, terutama bagi warga yang harus menyeberang untuk urusan ekonomi maupun akses layanan publik. 

Pembangunan infrastruktur vital ini berlangsung selama empat hari, terhitung 23-26 Februari 2026.

Jembatan yang berlokasi di Sungai Sarim, Kelurahan Bayung Lencir, ini hadir untuk menggantikan konstruksi kayu lama yang sudah lapuk dan nyaris roboh. 

"Jembatan baru ini dirancang dengan konstruksi yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, bentang panjang 12 meter, lebar 2,7 meter dengan kapasitas beban 2 hingga 3 ton," kata Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo.

Ruri mengatakan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga sebagai solusi atas kendala sosial dan infrastruktur wilayah hukum Polres Muba. 

Polres Muba dan PT MBJ bersinergi membangun jembatan besi untuk mempermudah akses transportasi warga dari Kelurahan Bayung Lencir menuju Desa Mendis.

