Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polres Muba Tangkap Pelaku Asusila di Bayung Lencir

Selasa, 03 Februari 2026 – 16:47 WIB
Polres Muba Tangkap Pelaku Asusila di Bayung Lencir - JPNN.COM
Polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MUBA - Polres Musi Banyuasin (Muba) menangkap seorang pemuda berinisial FS (20) pelaku tindakan asusila terhadap remaja putri berinisial SS (14). 

Aksi keji tersebut terjadi di sebuah penginapan di Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Sabtu (6/12/2025).

Pelaku diduga melakukan aksinya dengan cara membujuk dan merayu korban disertai janji akan bertanggung jawab dan menikahi korban.

Baca Juga:

Atas kejadian tersebut, pihak keluarga korban merasa terpukul dan segera melapor kepada Polres Muba untuk diproses hukum yang berlaku pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas bergerak cepat dan menangkap pelaku pada Minggu (1/2) pagi. 

Kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean menerangkan bahwa tersangka mengakui perbuatannya. 

Baca Juga:

Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. 

"Kami berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak. Tiap laporan akan kami lanjutkan secara profesional sesuai hukum yang berlaku," tutur AKP Hutahaean, Selasa (3/2). 

Pelaku yang melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur di Bayung Lencir diamankan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polres Muba  Polres Musi Banyuasin  musi banyuasin  Asusila 
BERITA POLRES MUBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp