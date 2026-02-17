Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polres Natuna Rampungkan Kasus Korupsi Mangrove: Berkas P-21, Dua Tersangka Segera Disidang

Selasa, 17 Februari 2026 – 16:12 WIB
Polres Natuna Rampungkan Kasus Korupsi Mangrove: Berkas P-21, Dua Tersangka Segera Disidang - JPNN.COM
Ilustrasi penanaman mangrove. Foto dok. MESTI

jpnn.com, NATUNA - Polres Natuna berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi mangrove tahun anggaran 2021 yang bersumber dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie mengatakan pada 2021, pemerintah Indonesia melalui BRGM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 994.560.000 untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove di Sepang Desa Pian Tengah, Kecamatan Bunguran Barat.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Tani Mitra. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah oknum yang terdiri atas ketua kelompok, koordinator lapangan, dan pendamping desa diduga tidak menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Para oknum ini melakukan praktek menyalahi aturan yakni membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan memanipulasi kuitansi kegiatan.

"Perkara ini merupakan dugaan penyelewengan anggaran kegiatan rehabilitasi mangrove seluas 60 hektare," ucap dia di Natuna, Selasa.

Baca Juga:

Perkara itu berhasil diungkap pada 2026 setelah dilakukan beberapa tahapan hukum. Dalam perkara tersebut, Polres Natuna menetapkan dua orang tersangka yakni I selaku koordinator lapangan dan AR selaku selaku pendamping desa.

Kedua pelaku ini ditetapkan tersangka karena membantu Ketua Kelompok Tani Mitra inisial H dalam membuat pertanggungjawaban fiktif. Sementara H belum sempat ditetapkan sebagai tersangka karena dalam proses hukum telah meninggal dunia.

Polres Natuna berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi mangrove tahun anggaran 2021.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polres Natuna  korupsi program rehabilitasi mangrove BRGM  Badan Restorasi Gambut dan Mangrove  program rehabilitasi mangrove 
BERITA POLRES NATUNA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp