Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polres OKU Timur Menangkap Polisi Gadungan Jalinsum

Rabu, 15 April 2026 – 13:26 WIB
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - OKU TIMUR - Polres Ogan Komering Ulu Timur mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) bermodus polisi gadungan. 

Petugas juga membongkar kasus pencurian dengan pemberatan (curat) kendaraan bermotor.

Dalam pengungkapan pertama, Satreskrim Polres OKU Timur menangkap tersangka berinisial HS (22), yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Juli 2024.

Baca Juga:

Tersangka diamankan di wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, pada Selasa, 14 April 2026. 

HS diketahui menjalankan aksinya dengan modus menyamar sebagai anggota kepolisian.

Bersama rekannya, dia menghentikan korban di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum dengan dalih pemeriksaan narkoba dan senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke lokasi sepi dan diancam sebelum dirampas sepeda motor, dua unit ponsel, serta dompet. Total kerugian korban mencapai Rp15 juta.

Baca Juga:

Sementara itu, dalam pengungkapan kedua, Polsek Martapura yang di-backup Tim Opsnal Satreskrim Polres OKU Timur mengamankan tersangka curat berinisial AS (34) alias Dedet.

Tersangka ditangkap di wilayah OKU Selatan pada Senin malam, 13 April 2026.

Polres OKU Timur mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dengan modus mengaku jadi polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polres OKU Timur  polisi gadungan  Jalinsum  Polda Sumsel  polsek martapura 
BERITA POLRES OKU TIMUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp