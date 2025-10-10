Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Apel Siaga 420 Personel Jaga Kamtibmas

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Apel Siaga Kamtibmas Gabungan yang melibatkan potensi masyarakat di Lapangan Presisi Polres setempat, Jumat (10/10). Apel ini bertujuan memperkuat sinergi antarunsur keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan vital nasional tersebut.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP DMartuasah H. Tobing memimpin langsung apel yang dihadiri pejutama Polres, Polsek jajaran, serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, instansi terkait, dan potensi masyarakat.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan turut serta dalam menjaga keamanan wilayah Pelabuhan Tanjung Priok yang kita cintai. Apel ini merupakan implementasi dari perintah Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda dalam rangka penguatan pengamanan wilayah, khususnya di kawasan pelabuhan yang menjadi urat nadi perekonomian nasional," ujarnya.

Dalam arahannya, Kapolres juga menyoroti kondisi global yang berpotensi berdampak pada keamanan nasional.

"Situasi global seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan, serta dinamika geopolitik lainnya berpotensi berdampak terhadap kondisi regional dan lokal. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Satu digigit, yang lain harus merasakan. Kita harus solid dan kompak dalam menghadapi segala bentuk potensi ancaman yang bisa saja terjadi di Pelabuhan," tegasnya.

Apel siaga ini diikuti total 420 personel yang terdiri dari 100 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok, 10 personel Syahbandar, 100 personel Security, 100 orang Tenaga Kerja Bongkar Muat, 10 orang Pokdar Kamtibmas, dan 100 orang perwakilan Gojek Korwil Jakarta Utara. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. (tan/jpnn)